Il femminicidio di Patrizia Russo, il marito tenta il suicidio in cella (Di domenica 20 ottobre 2024) Giovanni Salamone, 61 anni, reo confesso dell'omicidio della moglie Patrizia Russo, insegnante di 53 anni, ha tentato il suicidio in carcere. Il delitto, a coltellate, è avvenuto durante la notte fra martedì e mercoledì a Solero, in provincia di Alessandria in Piemonte.

