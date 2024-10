Ballando con le Stelle 19, terza puntata: eliminati i Cugini di Campagna, Sonia Bruganelli perde il ballottaggio ma resta in gara perché… (Di domenica 20 ottobre 2024) È andata in onda ieri sera la quarta puntata di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci giunto alla sua diciannovesima edizione. Immutata la giuria: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith. Opinionista anche quest’anno il conduttore Alberto Matano. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale dopo aver appeso le scarpette al chiodo da qualche anno siedono accanto alla vox populi Rossella Erra, elemento ormai insostituibile per la buona riuscita di Ballando. Ballerino per una Notte Raoul Bova. L’attore ha presentato la nuova stagione di Don Matteo, che lo vede protagonista dopo l’addio di Terence Hill. Nel corso della puntata si è poi esibito in un moderno sulle note di Greased lightnin. Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, terza puntata: eliminati i Cugini di Campagna, Sonia Bruganelli perde il ballottaggio ma resta in gara perché… Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È andata in onda ieri sera la quartadicon le, il programma di Milly Carlucci giunto alla sua diciannovesima edizione. Immutata la giuria: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith. Opinionista anche quest’anno il conduttore Alberto Matano. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale dopo aver appeso le scarpette al chiodo da qualche anno siedono accanto alla vox populi Rossella Erra, elemento ormai insostituibile per la buona riuscita di. Ballerino per una Notte Raoul Bova. L’attore ha presentato la nuova stagione di Don Matteo, che lo vede protagonista dopo l’addio di Terence Hill. Nel corso dellasi è poi esibito in un moderno sulle note di Greased lightnin.

