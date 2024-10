Addio ad Adamo Dionisi: l’attore si spegne a 59 anni dopo una malattia (Di domenica 20 ottobre 2024) Il volto indimenticabile di Manfredi Anacleti in “Suburra” si è spento a 59 anni, lasciando un vuoto nel mondo del cinema italiano Il mondo del cinema e della televisione italiana piange la scomparsa di Adamo Dionisi, morto a 59 anni dopo aver combattuto contro una malattia. Conosciuto e apprezzato per il suo talento unico, Dionisi ha segnato in modo indelebile il panorama artistico italiano, lasciando un vuoto difficile da colmare. Dionisi ha raggiunto la fama grazie al ruolo di spicco interpretato nella serie TV “Suburra”, dove ha vestito i panni del potente e spietato criminale Manfredi Anacleti. Il suo carisma sullo schermo, la capacità di dare vita a personaggi complessi e tormentati, e la sua presenza scenica magnetica lo hanno reso un attore amato sia dal pubblico che dalla critica. Puntomagazine.it - Addio ad Adamo Dionisi: l’attore si spegne a 59 anni dopo una malattia Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il volto indimenticabile di Manfredi Anacleti in “Suburra” si è spento a 59, lasciando un vuoto nel mondo del cinema italiano Il mondo del cinema e della televisione italiana piange la scomparsa di, morto a 59aver combattuto contro una. Conosciuto e apprezzato per il suo talento unico,ha segnato in modo indelebile il panorama artistico italiano, lasciando un vuoto difficile da colmare.ha raggiunto la fama grazie al ruolo di spicco interpretato nella serie TV “Suburra”, dove ha vestito i pdel potente e spietato criminale Manfredi Anacleti. Il suo carisma sullo schermo, la capacità di dare vita a personaggi complessi e tormentati, e la sua presenza scenica magnetica lo hanno reso un attore amato sia dal pubblico che dalla critica.

È morto a 59 anni Adamo Dionisi - il boss Manfredi di Suburra : il passato da capo ultrà degli Irriducibili della Lazio - l’arresto per droga e la recitazione scoperta a Rebibbia - Lascia due figli, Christian, di 32 anni, e Alessia, di 38. I funerali si terranno martedì nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere. Dionisi aveva 59 anni e si è spento nelle scorse ore all’ospedale Fatebenefratelli di Roma dove era ricoverato da alcune settimane per una malattia che l’aveva allontanato dal set. (Ilfattoquotidiano.it)

Adamo Dionisi - luci e ombre del celebre attore : gli anni in curva - il teatro e il cinema come salvezza dal carcere - Dove non contava nient’altro che il suo talento. . Colpevole di aver distrutto una camera d’albergo a Viterbo aggredendo anche la donna che si trovava con lui. L’interpretazione più celebre è quella di Manfredi Anacleti, prima in Suburra il film, poi nell’omonima serie. Debiti con la Giustizia che ha pagato per intero, senza sconti, con la voglia di rimettersi sempre in gioco. (Cityrumors.it)

Morto Adamo Dionisi - l’attore di Suburra aveva 59 anni - Oltre alla serie per cui è diventato famoso, Dionisi ha infatti recitato negli ultimi anni in Brutti e Cattivi (2017), Morrison (2021) e negli ultimi tempi Enea (2023) e Martedì e Venerdì (2024), film di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardi uscito nelle sale cinematografiche lo scorso febbraio. Rinchiuso per alcuni anni a Rebibbia, aveva scoperto in carcere la passione per la recitazione ... (Dailyshowmagazine.com)