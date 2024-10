Aaron Taylor-Johnson è l’uomo più bello del mondo, lo dice la scienza (Di domenica 20 ottobre 2024) Occhi blu, mascella definita, sorriso da pubblicità. Che Aaron Taylor-Johnson, oltre ad essere un validissimo attore, sia anche avvenente, è un dato di fatto. A confermarlo, ora, è anche la scienza. Una classifica recentemente stilata e basata sulla sezione aurea, l’antica formula matematica greca volta ad analizzare la perfezione delle proporzioni del viso, ha investito l’interprete britannico del titolo “Uomo più bello del mondo”, sbaragliando un’agguerrita concorrenza, da Brad Pitt a Robert Pattinson. Lo studio è stato condotto dal chirurgo plastico Julian De Silva, esperto del settore. Metropolitanmagazine.it - Aaron Taylor-Johnson è l’uomo più bello del mondo, lo dice la scienza Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Occhi blu, mascella definita, sorriso da pubblicità. Che, oltre ad essere un validissimo attore, sia anche avvenente, è un dato di fatto. A confermarlo, ora, è anche la. Una classifica recentemente stilata e basata sulla sezione aurea, l’antica formula matematica greca volta ad analizzare la perfezione delle proporzioni del viso, ha investito l’interprete britannico del titolo “Uomo piùdel”, sbaragliando un’agguerrita concorrenza, da Brad Pitt a Robert Pattinson. Lo studio è stato condotto dal chirurgo plastico Julian De Silva, esperto del settore.

L’uomo più bello del mondo : le caratteristiche di Aaron Taylor-Johnson. Così è sempre al top - Sua madre è un’ebrea di origini russe. Si misurano lunghezza e larghezza del viso, distanza tra occhi, bocca e naso e così via… Ebbene in lizza c’erano diversi volti noti come Robert Pattinson, Paul Mescal e tanti altri. L’attore 34enne ha iniziato la carriera da bambino ed è diventato famoso nei panni di un John Lennon ragazzino in “Nowhere Boy”. (Caffeinamagazine.it)

Aaron Taylor-Johnson è l’uomo più bello del mondo secondo la sezione aurea : “E’ a un soffio dalla perfezione” – LA CLASSIFICA - Al secondo posto troviamo Lucien Laviscount, star di “Emily in Paris“, con il 92,41%, seguito da Paul Mescal, protagonista de “Il Gladiatore”, con il 92,38%. A incoronarlo “uomo più bello del mondo” è Julian De Silva, chirurgo plastico esperto in bellezza facciale, che ha stilato sul suo profilo Instagram una dettagliata classifica basata sulla sezione aurea, un’antica formula matematica greca ... (Ilfattoquotidiano.it)

