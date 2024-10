Usa, spari sulla folla dopo la partita di football: 3 morti e 8 feriti. «In un attimo è stato il caos» (Di sabato 19 ottobre 2024) Tre persone uccise e altre otto ferite. È questo il bilancio dell’ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta la tragedia è avvenuta vicino alla comunità di Lexington, un centinaio di km a nord di Jackson, nel Mississippi centrale. Almeno due soggetti hanno sparato contro una folla di 200-300 persone che stava festeggiando la vittoria di una squadra di football del liceo in un percorso all’aperto diverse ore dopo la fine della partita. Due delle vittime avevano 19 anni, la terza 25. I feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali locali. Secondo quanto hanno riferito le autorità, la sparatoria è stata preceduta da una rissa tra alcuni degli uomini presenti alla festa. Ancora oscure le ragioni della lite che sembrerebbe poi esser degenerata nella sparatoria. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Tre persone uccise e altre otto ferite. È questo il bilancio dell’ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta la tragedia è avvenuta vicino alla comunità di Lexington, un centinaio di km a nord di Jackson, nel Mississippi centrale. Almeno due soggetti hanno sparato contro unadi 200-300 persone che stava festeggiando la vittoria di una squadra didel liceo in un percorso all’aperto diverse orela fine della. Due delle vittime avevano 19 anni, la terza 25. Isono stati trasportati in elicottero negli ospedali locali. Secondo quanto hanno riferito le autorità, la sparatoria è stata preceduta da una rissa tra alcuni degli uomini presenti alla festa. Ancora oscure le ragioni della lite che sembrerebbe poi esser degenerata nella sparatoria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attacco terroristico a Jaffa - nell’area di Tel Aviv : spari sulla folla - ci sono vittime - Two sites. pic. We’re going to end every single terrorist wherever they are. twitter. These are the terrorists who just murdered innocent people in Tel Aviv. Terrore a Jaffa, città inglobata nell’area urbana di Tel Aviv. These evil terrorists are trying to murder Jews. twitter. There will be no rules of war… pic. (Lettera43.it)

Attacco terroristico a Jaffa - nell’area di Tel Aviv : spari sulla folla - ci sono vittime - Two sites. Nella serata del lancio dell’attacco missilistico iraniano su Israele, due uomini hanno fatto fuoco contro le persone in attesa a una fermata del metrò leggero, facendo almeno otto morti. Several seriously. twitter. Terrore a Jaffa, città inglobata nell’area urbana di Tel Aviv. At least 10 wounded. (Lettera43.it)

Stati Uniti - spari sulla folla in Alabama : almeno 4 morti e decine di feriti - Almeno quattro persone sono state uccise e «decine» di altre sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta sabato sera in una delle aree più frequentate della vita... (Ilmattino.it)