"Silvia Albano si era già pronunciata sui social". Migranti in Albania, FdI bombarda la giudice (Di sabato 19 ottobre 2024) "Una decisione precostituita". Da Fratelli d'Italia arriva una bordata sul Tribunale di Roma che ha dichiarato illegittimi il trasferimento di 12 Migranti illegali dall'Italia all'Albania, secondo l'accordo stipulato tra la premier Giorgia Meloni e il governo di Tirana. La sentenza, sottolinea Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fdi, in una intervista al Corriere della Sera, è "una cosa grave: una decisione precostituita. I giudici hanno male interpretato una sentenza della Corte europea che non c'entra". In ogni caso, Kelany nega la lettura di una "guerra" contro la magistratura. "No, con i magistrati ideologizzati che ricoprono, guarda caso, sempre gli stessi ruoli. E mentre gli altri lavorano alacremente tra le difficoltà, questi si dedicano a smontare le leggi sull'immigrazione".

