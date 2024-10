Quattro arresti per spaccio di droga a Roma: operazioni della Polizia di Stato (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime ore, una serie di operazioni condotte dalla Polizia di Stato di Roma ha portato all’arresto di Quattro individui, in un attento lavoro mirato a combattere il traffico di sostanze stupefacenti. Grazie alla collaborazione con la Procura della Repubblica, le forze dell’ordine hanno rafforzato la loro presenza sul territorio, dimostrando un costante impegno nel contrastare il mercato della droga nella capitale. Scoperta di un centro di spaccio a Primavalle Il primo intervento delle forze dell’ordine ha avuto luogo nel quartiere di edilizia popolare “Cancelletti”, precisamente in via Federico Borromeo. Qui, gli agenti del XIV Distretto Primavalle, coadiuvati dalle unità cinofile della Questura di Roma, hanno smascherato un centro di spaccio di cocaina e hashish. Gaeta.it - Quattro arresti per spaccio di droga a Roma: operazioni della Polizia di Stato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime ore, una serie dicondotte dalladidiha portato all’arresto diindividui, in un attento lavoro mirato a combattere il traffico di sostanze stupefacenti. Grazie alla collaborazione con la ProcuraRepubblica, le forze dell’ordine hanno rafforzato la loro presenza sul territorio, dimostrando un costante impegno nel contrastare il mercatonella capitale. Scoperta di un centro dia Primavalle Il primo intervento delle forze dell’ordine ha avuto luogo nel quartiere di edilizia popolare “Cancelletti”, precisamente in via Federico Borromeo. Qui, gli agenti del XIV Distretto Primavalle, coadiuvati dalle unità cinofileQuestura di, hanno smascherato un centro didi cocaina e hashish.

Quattro arresti in Romania per traffico di clandestini : operazione della Polizia di Udine - Tra settembre e ottobre 2021, gli inquirenti hanno monitorato i movimenti di una banda operante nel traffico di immigrati clandestini, organizzata con ruoli ben definiti fra i membri. Sebbene appartenessero a diverse fasce di età, tutti erano uniti da un unico obiettivo: gestire e organizzare operazioni di traffico di migranti. (Gaeta.it)

Sgominata banda di passeur - quattro arresti in Romania - Operazione di ricerca di latitanti della questura di Udine.Tra il 12 e il 15 ottobre, la Polizia rumena, nella città di Arad, ha eseguito i mandati di arresto europeo nei confronti di quattro cittadini rumeni: un ragazzo di 23enne, un 38enne, un 40enne e un 47enne. I quattro, destinatari di... (Udinetoday.it)

Numa Group espande la sua presenza in Italia con quattro nuove strutture a Roma - Venezia e Firenze - Firenze: un palazzo emblematico per il turismo di lusso Nel cuore della storica Firenze, Numa Group si prepara ad inaugurare Palazzo Haggis, un edificio che verrà restaurato per diventare un punto di riferimento per il turismo di lusso. Venezia: restauro di un edificio storico A Venezia, l’attenzione si concentra su Palazzo Orseolo, un’affascinante proprietà storica nel sestiere di San Marco. (Gaeta.it)