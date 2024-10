Perde il controllo dello scooter sulla rotonda: grave un rider di 25 anni (Di sabato 19 ottobre 2024) grave incidente nelle primissime ore di sabato a Verona, con un rider come sfortunato protagonista. Stando a quanto appreso, erano da poco passate le ore 4 quando un 25enne cittadino albanese avrebbe perso il controllo dello scooter, provvisto di vano per trasportare gli alimenti, in corso Veronasera.it - Perde il controllo dello scooter sulla rotonda: grave un rider di 25 anni Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 19 ottobre 2024)incidente nelle primissime ore di sabato a Verona, con uncome sfortunato protagonista. Stando a quanto appreso, erano da poco passate le ore 4 quando un 25enne cittadino albanese avrebbe perso il, provvisto di vano per trasportare gli alimenti, in corso

Incidente stradale nel Bresciano - 16enne perde il controllo dello scooter : muore in ospedale - Incidente stradale nel Bresciano: un ragazzo di 16 anni ha perso il controllo dello scooter ed è finito rovinosamente a terra. Dopo alcuni giorni di ricovero, è morto martedì.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidente in via del Parco a Ferrara. Perde il controllo dello scooter : gravissima una 17enne - A loro il compito di ricostruire i contorni dell’incidente e capire le ragioni che hanno fatto perdere il controllo del ciclomotore alla malcapitata ragazza, facendola finire fuori strada. Un impatto violento, nel quale riporta diverse ferite. Sulle cause dello schianto sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale, finalizzati a chiarire i contorni dell’accaduto. (Ilrestodelcarlino.it)

Perde il controllo dello scooter e provoca un incidente : guidava ubriaco - Era alla guida del suo scooter ed è uscito fuori strada perdendo il controllo del mezzo. Un incidente autonomo che è però costato una denuncia in stato di libertà per il conducente, un uomo di Priverno di 56 anni. . . Intervenuti sul luogo dell'incidente, i carabinieri hanno sottoposto l'uomo a un. (Latinatoday.it)