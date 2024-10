Omicidio di Miliano, le accuse del pm al barista che ha ucciso Eros Di Ronza: «Ladro colpito quando usciva dal negozio di schiena» (Di sabato 19 ottobre 2024) Uno dei due ha sostenuto che lui non ha ucciso, perché è arrivato «solo alla fine», e l'altro ha raccontato di aver «colpito per paura, per reazione», dopo Leggo.it - Omicidio di Miliano, le accuse del pm al barista che ha ucciso Eros Di Ronza: «Ladro colpito quando usciva dal negozio di schiena» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Uno dei due ha sostenuto che lui non ha, perché è arrivato «solo alla fine», e l'altro ha raccontato di aver «per paura, per reazione», dopo

Ladro ucciso a sforbiciate - la Procura sui due cinesi arrestati : "Omicidio efferato - restino in cella" - I filmati di una telecamera di sorveglianza vicino al bar-tabaccheria, scrive la pm Maura Ripamonti nella richiesta di convalida e di custodia cautelare, "dimostrano chiaramente come i fendenti", sferrati con delle forbici, "sono numerosi e caratterizzati da estrema violenza" su un uomo inerme. Omicidio volontario da parte di entrambi, sostiene la Procura, che chiede che restino in carcere, anche ... (Quotidiano.net)

Omicidio Eros Di Ronza - chiesto il carcere per zio e nipote che hanno ucciso il ladro - . Il documento descrive come Di Ronza sia stato attaccato prima alle spalle, quando era ancora dentro il locale, e poi finito con ulteriori colpi mentre giaceva a terra, già inerme. Di Ronza è stato colpito la prima volta al torace mentre era sotto la serranda, poi inseguito per circa sei metri e colpito altre venti volte fino a crollare a terra. (Thesocialpost.it)

Eros Di Ronza ucciso con 20 forbiciate - chiesto il carcere per i due arrestati per omicidio volontario - La pm Maura Ripamonti ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per i due arrestati per la morte di Eros Di Ronza. Il 30enne e il 49enne sono accusati dell'omicidio volontario del 37enne che aveva provato a rubare gratta e vinci dal loro bar di Milano.Continua a leggere . (Fanpage.it)