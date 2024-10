LIVE Djokovic-Nadal 6-2, 7-6, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo batte l’eterno rivale dopo una bella battaglia (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata. 20.18 Nadal ha vinto il 62% dei punti con la prima, entrata nel 71% delle occasioni, ed il 32% con la seconda. Lo spagnolo ha messo a segno solamente 2 ace al netto di 5 doppi falli. 20.17 Quest’oggi Djokovic ha vinto il 74% dei punti con la prima, entrata il 75% delle volte, ed il 44% con la seconda. Il serbo ha messo a segno 9 ace, di cui quattro nel tie-break, e 3 doppi falli. 20.15 Nel secondo set la partita si è accesa dopo un primo set incolore. Oasport.it - LIVE Djokovic-Nadal 6-2, 7-6, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il serbo batte l’eterno rivale dopo una bella battaglia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Termina qui latestuale dell’incontro tra Novake Rafael. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata. 20.18ha vinto il 62% dei punti con la prima, entrata nel 71% delle occasioni, ed il 32% con la seconda. Lo spagnolo ha messo a segno solamente 2 ace al netto di 5 doppi falli. 20.17 Quest’oggiha vinto il 74% dei punti con la prima, entrata il 75% delle volte, ed il 44% con la seconda. Ilha messo a segno 9 ace, di cui quattro nel tie-break, e 3 doppi falli. 20.15 Nel secondo set la partita si è accesaun primo set incolore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 6-6 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il tie-break assegnerà il secondo set - 0-15 Servizio al centro e dritto ad incrociare di Nadal che gioca nell’angolo dell’avversario. 5-5 Break Nadal: il serbo vanifica un’ottima prima spedendo in rete il dritto successivo. Seconda A-40 Servizio e dritto per Djokovic. Nadal prova ad alzare la traiettoria con il dritto ma perde il controllo in lunghezza. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : comincia la Sprint Race! - Nico Hulkenberg (Haas) 7. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Pierre Gasly (Alpine) 816. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. 012 3 Charles Leclerc Ferrari +0. 5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) 3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 19. Zhou Guanyu (Kick Sauber) 19. Oscar Piastri (McLaren) 2375. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : in gara Consonni nell’eliminazione dell’omnium - 35 Parte l’azzurra! 18. 54: MIRIAM VECE E’ IN FINALE! L’azzurra ottiene il quinto tempo provvisorio con 33?335 non lontana dalle britanniche e questa sera sarà al via nella gara che vale le medaglie. Ora tocca a Predomo contro Ota 15. 11. 39 Danimarca che conquista anche il decimo sprint e si porta a quota 24 punti, tre in meno rispetto alla Gran Bretagna e cinque rispetto all’Italia. (Oasport.it)