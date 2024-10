Lettera43.it - La storia dell’Atomic e la scomparsa delle discoteche a Milano: il racconto della settimana

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’insegna era un neon che raffigurava un missile di un rosso intensissimo dentro il quale, a caratteri cubitali, c’era scritto Atomic Bar. Stava nelle vie dietro Porta Venezia, nel bel mezzo del Lazzaretto di manzoniana memoria ormai trasformato in casbah. Non era una vera e propria discoteca, più un club, simile a quelli che potevi trovare a Londra o a Berlino, dove andavi fondamentalmente per bere un drink e fare quattro salti, perché in fondo alla sala, tra i divanetti lerci e le luci di un viola psichedelico, troneggiava una consolle dove dopo una certa ora stava fisso un dj. Leggende narravano che fosse il locale preferito di Joe Strummer quando capitava in città e che una volta ci fosse passato perfino David Bowie, ma a nessuno di noi la cosa importava più di tanto.