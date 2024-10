Fiorentina, Palladino: “La vittoria con il Milan vuol dire tanto” (Di sabato 19 ottobre 2024) Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare della sfida contro il Milan Pianetamilan.it - Fiorentina, Palladino: “La vittoria con il Milan vuol dire tanto” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Raffaele, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare della sfida contro il

Fiorentina - Palladino : “A Lecce per dare continuità - c’è entusiasmo” - La squadra deve rimanere concentrata. Tutti devono essere pronti”. .  The post Fiorentina, Palladino: “A Lecce per dare continuità , c’è entusiasmo” appeared first on SportFace. Servirà l’atteggiamento giusto. Domenica vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Giocheremo su un campo ostico contro una squadra che nasconde tante insidie. (Sportface.it)

Fiorentina - Palladino : "Adesso spingiamo - può essere il mese della svolta. Per Pongracic serve tempo" - Cosa si aspetta? "Mi aspetto una mentalità forte dai ragazzi, vogliamo continuità di risultati e prestazione. La vittoria col Milan ci ha aiutato. Vengono da due sconfitte e ci terranno a far bene, affrontandoci con tanta intensità . Mister Raffaele Palladino ha fatto il punto della situazione quando ormai la sosta è agli sgoccioli. (Sport.quotidiano.net)

Fiorentina - Palladino : “Primi mesi difficili - contento di essere qui” - La gara più difficile di questo inizio stagione credo è stata quella contro il Milan e i ragazzi sono stati molto bravi a prendere i tre punti. . Così il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha risposto, dalla sala stampa del Viola Park, alle domande di alcuni studenti dell’Istituto Teresa Mattei di Bagno a Ripoli. (Sportface.it)