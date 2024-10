Donna trovata morta in B&B a Porto San Giorgio, sul corpo diverse ecchimosi (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo le prime informazioni la 34enne, che si trovava nella struttura da una settimana, sarebbe morta da almeno tre giorni Una Donna di 34 anni è stata trovata morta questa mattina in un B&B a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Sul corpo della giovane, nata in Russia ma con passaPorto italiano, sono state Sbircialanotizia.it - Donna trovata morta in B&B a Porto San Giorgio, sul corpo diverse ecchimosi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo le prime informazioni la 34enne, che si trovava nella struttura da una settimana, sarebbeda almeno tre giorni Unadi 34 anni è stataquesta mattina in un B&B aSan, in provincia di Fermo. Suldella giovane, nata in Russia ma con passaitaliano, sono state

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porto San Giorgio - il giallo della donna trovata morta in un B&B : «Deceduta da almeno tre giorni» - . La donna si trovava in un appartamento di Piazza XXV aprile che aveva preso in affitto circa un mese fa. Sul posto sono arrivati il 118, la volante e la squadra mobile di di Fermo. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di diverse persone. Come scrive il Corriere, sarebbe deceduta da almeno tre giorni. (Open.online)

Fermo - donna morta in B&b a Porto San Giorgio : deceduta da giorni - lividi sul corpo - Il cadavere, secondo un primo esame medico necroscopo, era a terra da almeno 72 ore. Una donna è stata trovata morta in un B&b di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. L’allarme alla Polizia, che indaga con la Squadra Mobile e la scientifica, è arrivato con la telefonata di una residente del complesso immobiliare che ha avvertito cattivo odore provenire dalla alloggio dove, da circa un ... (Lapresse.it)

Donna trovata morta in B&B a Porto San Giorgio - sul corpo diverse ecchimosi - (Adnkronos) – Una donna di 34 anni è stata trovata morta questa mattina in un B&B a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Sul corpo della giovane, nata in Russia ma con passaporto italiano, sono state trovate diverse ecchimosi. Sul posto oltre alle volanti e alla Squadra Mobile sono intervenuti anche la Polizia Scientifica […]. (Periodicodaily.com)