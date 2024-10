Declino demografico, Bergamo in controtendenza. Angeloni: “Attrattiva per qualità della vita e welfare” (Di sabato 19 ottobre 2024) Bergamo. Nella nuova legge di Bilancio si legge di alcune centinaia di milioni di euro andrebbero a incoraggiare la natalità, una delle piaghe del nostro Paese. “In Italia si fanno sempre meno figli”. Nella manovra varata dal Governo Meloni compaiono una serie di incentivi volti a incoraggiare le coppie, soprattutto quelle più giovani, a far famiglia. Del resto i dati Istat e lo Human Mortality Database dopo l’ultimo picco del 2008, con 576,6 mila nati da 11,66 milioni di donne feconde, ovvero lo 0,049 per ciascuna di loro, la situazione è andata via via peggiorando, arrivando a toccare nel 2022 393,3 mila nati da 9,43 milioni di donne feconde, lo 0,041 per ciascuna, e nel 2023, ecco 379,3 mila nati da 9,38 milioni di donne feconde, lo 0,040 per ciascuna. Un quadro complicato, soprattutto se analizzato guardando il complessivo, ma nel quale Bergamo fa eccezione. Bergamonews.it - Declino demografico, Bergamo in controtendenza. Angeloni: “Attrattiva per qualità della vita e welfare” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 19 ottobre 2024). Nella nuova legge di Bilancio si legge di alcune centinaia di milioni di euro andrebbero a incoraggiare la natalità, una delle piaghe del nostro Paese. “In Italia si fanno sempre meno figli”. Nella manovra varata dal Governo Meloni compaiono una serie di incentivi volti a incoraggiare le coppie, soprattutto quelle più giovani, a far famiglia. Del resto i dati Istat e lo Human Mortality Database dopo l’ultimo picco del 2008, con 576,6 mila nati da 11,66 milioni di donne feconde, ovvero lo 0,049 per ciascuna di loro, la situazione è andata via via peggiorando, arrivando a toccare nel 2022 393,3 mila nati da 9,43 milioni di donne feconde, lo 0,041 per ciascuna, e nel 2023, ecco 379,3 mila nati da 9,38 milioni di donne feconde, lo 0,040 per ciascuna. Un quadro complicato, soprattutto se analizzato guardando il complessivo, ma nel qualefa eccezione.

