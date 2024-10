Bike Park a Santa Sofia, ecco il via ai lavori (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono iniziati a Santa Sofia i lavori per la realizzazione dell’area adibita allo sport, attività ricreative e pista ciclabile mtb in località Ca’ di Bico nell’area che confina a nord del paese con la Bidentina, il Centro sportivo Rigenera e il cimitero. L’importo dei lavori, pari a 334.000 euro, è finanziato dalla Unione Europea con la Next Generation EU, dal Ministero della Cultura e dal Comune: l’impresa esecutrice è l’Antonelli Edilizia Srl di Forlimpopoli. Ilrestodelcarlino.it - Bike Park a Santa Sofia, ecco il via ai lavori Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono iniziati aper la realizzazione dell’area adibita allo sport, attività ricreative e pista ciclabile mtb in località Ca’ di Bico nell’area che confina a nord del paese con la Bidentina, il Centro sportivo Rigenera e il cimitero. L’importo dei, pari a 334.000 euro, è finanziato dalla Unione Europea con la Next Generation EU, dal Ministero della Cultura e dal Comune: l’impresa esecutrice è l’Antonelli Edilizia Srl di Forlimpopoli.

