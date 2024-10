Oasport.it - Basket femminile: Derthona dominante contro Brescia nell’anticipo di Serie A1

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Vittoria molto netta dell’Autosped G BCCsul BrixiadiA1 2024-2025. La squadra guidata da Orazio Cutugno supera per 86-68 lene (prive anche di Tassinari, con cui le strade si sono separate), sfruttando bene i 22 punti di Nathalie Fontaine, i 21 di Beatrice Attura e i 16 di Elisa Penna. Dall’altra parte non bastano i 16 dalla panchina di Anna Togliani e i 15 di Marzia Tagliamento e Vasiliki Kouka. Le due squadre si trovavano a quota 2 punti in classifica; ora naturalmente il club bianconero sale a quota 4. Inizia già molto benecon Attura in particolare spolvero, ma almeno inizialmente è soprattutto Louka a tenere incollata