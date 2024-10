Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli eliminata, ma Sara Di Vaira la salva e scoppia la polemica social (Di sabato 19 ottobre 2024) Nemmeno all'inizio della terza puntata di Ballando con le Stelle arriva la prima eliminazione, anche se se ne sfiora una “eccellente”, in apertura della diretta di sabato 19 ottobre 2024. Si inizia infatti, dal ballottaggio rimasto in sospeso dalla scorsa settimana. A sfidarsi sono stati i due Europa.today.it - Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli eliminata, ma Sara Di Vaira la salva e scoppia la polemica social Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nemmeno all'inizio della terza puntata dicon learriva la prima eliminazione, anche se se ne sfiora una “eccellente”, in apertura della diretta di sabato 19 ottobre 2024. Si inizia infatti, dal ballottaggio rimasto in sospeso dalla scorsa settimana. A sfidarsi sono stati i due

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raoul Bova firma in diretta la partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle - A sopresa nella quarta puntata di Ballando con le stelle c'è stata la firma in diretta di Raoul Bova per la prossima edizione L'articolo Raoul Bova firma in diretta la partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Ballando con le stelle - standing ovation per Sonia Bruganelli. Selvaggia Lucarelli stupisce - Io quello che sento dico”, ha commentato tra le urla del pubblico. “Chi sa ballare e conosce il mondo della danza, sa benissimo che è molto difficile quello che hai appena portato sul paco. Non sei diventata gigantesca sulla pista, ma diversamente grande “, ha aggiunto alzando la paletta della sufficenza. (Dailyshowmagazine.com)

Ballando con le stelle - il primo zero di Selvaggia Lucarelli : Paolantoni bocciato - Il comico napoletano ha commentato, nella clip mandata in onda prima dell’esibizione, le parole dette da Selvaggia Lucarelli durante la scorsa puntata. E non ha affatto cambiato idea. (Adnkronos) – La scorsa settimana Guillermo Mariotto ha dato il suo primo zero dell’edizione a Fourkan Palali. Poi, il momento dell’esibizione. (Dailyshowmagazine.com)