America's Cup 2024, in ritardo la nona regata tra New Zealand e Ineos Britannia: vento leggero sul campo gara (Di sabato 19 ottobre 2024) Non inizierà alle 14:10, come previsto, la nona regata dell'America's Cup, la gara potenzialmente conclusiva della competizione più antica dello sport visto che New Zealand è avanti 6-2 su Ineos Britannia e ha quindi quattro match point a disposizione. Le condizioni del vento non sono però quelle sperate in questo sabato 19 ottobre. Sul campo gara è segnalato un vento leggero, tra i 3 e i 7 nodi. Troppo poco visto che il limite minimo per garantire lo svolgimento delle regate è di 6.5 nodi (mentre il massimo è di 21 nodi). Inevitabile quindi il ritardo rispetto all'orario d'inizio. Nella prossima ora ci saranno diversi wind test per capire se il vento coprirà i vari settori del campo gara. New Zealand e Britannia aspettano.

