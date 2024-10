Lapresse.it - A Roma Britti chiude il tour con una grande festa

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’abbraccio del Palazzo dello Sport diha accompagnato l’ultima tappa deldi Alex. Per 2 ore e mezza il cantautoreno ha ripercorso la sua trentennale carriera artistica, includendo in scaletta tutti i suoi brani più celebri, entrati a pieno titolo nella storia della musica popolare italiana. Ad accendere l’urlo delle migliaia di fans sono state le note di Gelido, brano che nonostante i suoi 26 anni risulta ancora oggi di grandissima attualità, rinvigorita dagli straordinari assoli di chitarra cheregala praticamente ad ogni brano. Sul palco con lui, la band che lo ha accompagnato per tutte e 30 le date delin giro per l’Italia: Matteo Pezzolet al basso; Matteo Morini, alla batteria; Giacomo Voltekker alle tastiere; quindi le due coriste, Anna Laura Alvear e Francesca Carbonelli.