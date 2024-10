Ultimi minuti e parole di Liam: “Ero con lui poco prima della tragedia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rebecca (questo è il nome di fantasia che le ha dato il Daily Mail) è forse l’ultima persona che ha parlato con Liam Payne, infatti è stata con il cantante fino alle 16:30, alle 17:00 invece è arrivata la Polizia che ha constatato il decesso. La ragazza ha raccontato gli Ultimi minuti di Liam in una serie di dichiarazioni rilasciate al Daily Mail ed ha anche venduto le numerose foto scattate al 31enne nel lasso di tempo che ha passato con lui. Dopo aver letto una mail, Liam si è agitato parecchio ed ha iniziato ad urlare, la ragazza pare si sia avvicinata a Payne per offrirgli un po’ di conforto e a quel punto lui avrebbe reagito in modo agitato tirando in ballo anche il suo periodo negli One Direction. Rebecca ha anche riferito che Liam sarebbe caduto nella hall dell’hotel CasaSur. Biccy.it - Ultimi minuti e parole di Liam: “Ero con lui poco prima della tragedia” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rebecca (questo è il nome di fantasia che le ha dato il Daily Mail) è forse l’ultima persona che ha parlato conPayne, infatti è stata con il cantante fino alle 16:30, alle 17:00 invece è arrivata la Polizia che ha constatato il decesso. La ragazza ha raccontato glidiin una serie di dichiarazioni rilasciate al Daily Mail ed ha anche venduto le numerose foto scattate al 31enne nel lasso di tempo che ha passato con lui. Dopo aver letto una mail,si è agitato parecchio ed ha iniziato ad urlare, la ragazza pare si sia avvicinata a Payne per offrirgli un po’ di conforto e a quel punto lui avrebbe reagito in modo agitato tirando in ballo anche il suo periodo negli One Direction. Rebecca ha anche riferito chesarebbe caduto nella hall dell’hotel CasaSur.

Liam Payne - gli ultimi video girati con i fan il giorno prima dell’incidente - Al momento nessuna parola pubblica è arrivata dalla sua fidanzata, Kate Cassidy, né dalla sua ex Cheryl Cole con cui sette anni fa ha avuto un figlio, il piccolo Bear. Secondo il rapporto del procuratore, gli esperti della polizia che hanno esaminato la scena hanno trovato sostanze all’interno della stanza d’albergo di Payne che sembravano “droghe e bevande alcoliche, nonché diversi oggetti e ... (Biccy.it)

