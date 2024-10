Tennis: Bencic torna in campo dopo la maternità, prima il W75 di Amburgo e poi la BJK Cup (Di venerdì 18 ottobre 2024) Belinda Bencic è pronta al grande ritorno dopo poco più di un anno. La Tennista svizzera, assente dal circuito Wta da settembre 2023 per via della maternità, dopo aver dato alla luce la piccola Bella e ora pronta a rientrare, visto che del resto ha 27 anni e prima di mettere in standby la carriera era tra le migliori giocatrici in circolazione, seppur tra alti e bassi. Ovviamente, il suo grande ritorno sarà in BJK Cup, dove è una veterana delle elvetiche con due medaglie olimpiche e una vittoria nel torneo a squadre ITF, ma avendo perso tutti i suoi punti per lo stop forzato, per prepararsi all’appuntamento con la nazionale c’è prima il ritorno graduale in campo. Chiaramente, non può essere un 250, ma l’unico modo è ricevere una wild card per un torneo minore. Ed è puntualmente arrivata: giocherà dal 28 ottobre al W75 di Amburgo su invito. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Belindaè pronta al grande ritornopoco più di un anno. Lata svizzera, assente dal circuito Wta da settembre 2023 per via dellaaver dato alla luce la piccola Bella e ora pronta a rientrare, visto che del resto ha 27 anni edi mettere in standby la carriera era tra le migliori giocatrici in circolazione, seppur tra alti e bassi. Ovviamente, il suo grande ritorno sarà in BJK Cup, dove è una veterana delle elvetiche con due medaglie olimpiche e una vittoria nel torneo a squadre ITF, ma avendo perso tutti i suoi punti per lo stop forzato, per prepararsi all’appuntamento con la nazionale c’èil ritorno graduale in. Chiaramente, non può essere un 250, ma l’unico modo è ricevere una wild card per un torneo minore. Ed è puntualmente arrivata: giocherà dal 28 ottobre al W75 disu invito.

