Schlein o Conte? La mancanza di leadership è la condanna di questa sinistra (Di venerdì 18 ottobre 2024) La tassa sugli extra profitti delle banche diventa un prestito da restituire ma la Lega festeggia. La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo ma con deleghe più leggere (Coesione e Riforme) rispetto a quelle previste diventa un successo per l'Italia, un premio, un riconoscimento. L'ennesima fumata nera nell'elezione del giudice mancante della Consulta – per ostinazione di Giorgia Meloni che vuole uno dei suoi – diventa uno sgambetto dell'opposizione, dunque materiale per la permanente campagna elettorale all'insegna del complottismo. Gira che ti rigira, insomma, la maggioranza riesce sempre a rappattumare qualsiasi risultato apparentemente deludente. Lo maschera, lo abbellisce, lo racconta meglio di come è scritto, di come è disegnato. Giorgia Meloni con Matteo Salvini e Antonio Tajani (Imagoeconomica).

