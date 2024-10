Roma, due incendi dolosi in poche ore al liceo Gullace: era occupata fino a poco prima (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un incendio nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre. Un altro stamattina, nella zona dell’edificio non colpita ieri. Una succursale del liceo Gullace di Roma, al Quadraro, è stata resa inagibile da un doppio rogo doloso. Non sono riportati né feriti né intossicati. Secondo le prime indagini, ignoti si sarebbero introdotti nei corridoi e nelle aule appiccando il fuoco. L’incendio di ieri, secondo quanto ha riferito il consigliere Romano all’Edilizia scolastica Daniele Parrucci, ha reso «impossibile utilizzare le 25 aule della sede». Per questo, di comune accordo con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, è stata disposta per 1.400 studenti la didattica a distanza per tre settimane. Cosa è successo Le prime fiamme poco prima della mezzanotte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Uno nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre. Un altro stamattina, nella zona dell’edificio non colpita ieri. Una succursale deldi, al Quadraro, è stata resa inagibile da un doppio rogo doloso. Non sono riportati né feriti né intossicati. Secondo le prime indagini, ignoti si sarebbero introdotti nei corridoi e nelle aule appiccando il fuoco. L’o di ieri, secondo quanto ha riferito il consigliereno all’Edilizia scolastica Daniele Parrucci, ha reso «impossibile utilizzare le 25 aule della sede». Per questo, di comune accordo con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, è stata disposta per 1.400 studenti la didattica a distanza per tre settimane. Cosa è successo Le prime fiammedella mezzanotte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - un nuovo rogo al liceo Gullace dopo quello di mercoledì. “Incendio doloso”. In dad i 1400 studenti - . Con il sindaco Roberto Gualtieri e il prefetto Lamberto Giannini – dice ancora – ci siamo sentiti per fare una prima valutazione sulle conseguenze che avrà questo ulteriore episodio e che, quasi sicuramente, porterà in prima battuta ad un allungamento dei tempi di interdizione della sede succursale del Liceo Gullace. (Ilfattoquotidiano.it)

Nuovo incendio al liceo Gullace di Roma : è doloso - indagini in corso - Questa mattina ignoti si sono introdotti nuovamente all'interno della succursale del liceo Gullace scavalcando le recinzioni e hanno appiccato un rogo nell'ala della scuola che non era stata interessata da quello di ieri. Nuovo incendio al liceo Gullace di Roma. Sul posto i vigli del fuoco. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Roma - Liceo Gullace : un altro incendio doloso nella succursale - Stando alle parole di Parrucci, al momento è difficile stabilire con certezza l’ammontare dei danni e le tempistiche per tornare in aula. Roma, 18 ottobre 2024 – Un secondo incendio ha avuto luogo questa mattina al liceo Gullace di Roma, in zona Tuscolana: un rogo lo aveva già colpito l’altra notte. (Quotidiano.net)