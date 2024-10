Nuova Fiat Panda: quanto costa davvero? Ecco la verità (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si sente parlare in questi giorni di una super offerta della Nuova Fiat Panda, anzi della nova Pandina a 9.950 €. Ecco tutti i dettagli. Il prezzo decantato sul sito è di soli 9.950 € oltre oneri finanziari e prima rata da gennaio 2025. Due le rate omaggio nel finanziamento che, per avere tale prezzo, risulta obbligatorio. La promozione vale solo per auto in pronta consegna e con le seguenti specifiche. La Nuova Fiat Panda viene proposta a 9.950 € solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 2 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi. La Fiat Panda in promozione è la 1.0 70cv Hybrid cjhe ha un listino di € 15.900 (IPT e contributo PFU esclusi). Anticipo 0 € – Importo Totale del Credito 10.616 € .L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 € (non ci sono servizi assicurativi). Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Panda: quanto costa davvero? Ecco la verità Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si sente parlare in questi giorni di una super offerta della, anzi della nova Pandina a 9.950 €.tutti i dettagli. Il prezzo decantato sul sito è di soli 9.950 € oltre oneri finanziari e prima rata da gennaio 2025. Due le rate omaggio nel finanziamento che, per avere tale prezzo, risulta obbligatorio. La promozione vale solo per auto in pronta consegna e con le seguenti specifiche. Laviene proposta a 9.950 € solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO 2 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi. Lain promozione è la 1.0 70cv Hybrid cjhe ha un listino di € 15.900 (IPT e contributo PFU esclusi). Anticipo 0 € – Importo Totale del Credito 10.616 € .L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 € (non ci sono servizi assicurativi).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova Fiat Fastback 2025 : ecco il suv sportivo atteso il prossimo anno - Un modello molto interessante per dominare le strade che arriverà nella seconda metà del 2025 , mettendo in seria difficoltà la sua eterna rivale Dacia, che avrà come rivale solo la Sandero Stepway. L’azienda italiana attende da tempo che i suoi manager elaborino una nuova strategia per recuperare il terreno perduto e guadagnato da Dacia, la cui ascesa è stata così fulminea negli ultimi anni da ... (Ilgiornaledigitale.it)

Nuova Fiat Punto : render e foto di una nuova generazione? - Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Polo To. Non escludiamo che, se la Fiat Punto tornasse a listino, potremmo aspettarci a listino anche una versione elettrica da circa 155 CV ed oltre 400 km di autonomia. La fine della sua carriera risale al 2018, dopo ben 25 anni di record ed oltre 9 milioni di esemplari commercializzati. (Ilgiornaledigitale.it)

Nuova sfida del runner Crippa. Matitone-torre di Pisa : tutta di corsa in un fiato - L’obiettivo è quello di spingere ancora più in là di 35 chilometri e mezzo il precedente record messo a segno lo scorso ottobre con una maratona estrema di poco meno di 290 chilometri da Lecco a Venezia. . D. Il percorso tracciato prevede di raggiungere il Cremonese, dopo aver seguito il corso dell’Adda, attraversando la Pianura Padana, e quindi di procedere verso il Parmense per poi ... (Ilgiorno.it)