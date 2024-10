Mister Movie | Il Trailer di The Penguin anticipa gli ultimi 4 episodi dello spin-off di Batman (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’attesa per i nuovi episodi di The Penguin sta per finire. La serie spin-off di The Batman ha rilasciato un nuovo Trailer che anticipa un finale di stagione esplosivo. The Penguin: La guerra per Gotham infuria nel nuovo Trailer Il video, presentato come il Trailer di metà stagione, ci mostra una Gotham City ancora più sommersa e pericolosa. Oz Cobb, interpretato da un magistrale Colin Farrell, è sempre più vicino al suo obiettivo di diventare il re del crimine. Ma la sua strada verso il potere è ostacolata da un avversario temibile: Sofia Falcone. La figlia di Carmine Falcone è determinata a vendicare la morte del fratello e a riprendersi il controllo della famiglia. La guerra tra i due è ormai inevitabile e promette di essere sanguinosa. Il Trailer ci mostra scontri violenti, tradimenti e colpi di scena che terranno i fan con il fiato sospeso. Mistermovie.it - Mister Movie | Il Trailer di The Penguin anticipa gli ultimi 4 episodi dello spin-off di Batman Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’attesa per i nuovidi Thesta per finire. La serie-off di Theha rilasciato un nuovocheun finale di stagione esplosivo. The: La guerra per Gotham infuria nel nuovoIl video, presentato come ildi metà stagione, ci mostra una Gotham City ancora più sommersa e pericolosa. Oz Cobb, interpretato da un magistrale Colin Farrell, è sempre più vicino al suo obiettivo di diventare il re del crimine. Ma la sua strada verso il potere è ostacolata da un avversario temibile: Sofia Falcone. La figlia di Carmine Falcone è determinata a vendicare la morte del fratello e a riprendersi il controllo della famiglia. La guerra tra i due è ormai inevitabile e promette di essere sanguinosa. Ilci mostra scontri violenti, tradimenti e colpi di scena che terranno i fan con il fiato sospeso.

The Penguin : il trailer di metà stagione mostra Oz determinato a ottenere il potere - La prima stagione di The Penguin si concluderà tra quattro episodi e, durante il New York Comic-Con, è stato condiviso il trailer di metà stagione. Sofia Falcone, in particolare, rivela che …. Il nuovo trailer di The Penguin Nel filmato promozionale della serie DC, in Italia disponibile su Sky e NOW, si vedono infatti i personaggi affidati a Colin Farrell e Cristin Milioti mentre fanno delle ... (Movieplayer.it)

THE PENGUIN : il trailer di metà stagioni vede Oz Cobb contro Sofia Falcone - “Era come se: E se potessimo andare in quel vicolo e seguire Oz sulla scia di quello che è successo nel film?“. it - Da chi il cinema lo ama. Cinefilos. Con il tradimento di Oz Cobb in primo piano nella mente di Sofia Falcone, quest’ultima sta facendo un’offerta per la malavita di Gotham City… e vuole il Pinguino morto! Oz, nel frattempo, cerca di raccogliere gli scarti e raduna i suoi seguaci ... (Cinefilos.it)

The Penguin : trailer dell’episodio 5 - Un’altra parte importante della sua storia sarà Sofia di Cristin Milioti, anche se non si sa molto del suo personaggio, Farrell ha rivelato: “Sono due sopravvissuti che sono stati immersi in mondi di doppiezza, sconfitta e violenza”, e ha aggiunto: “Sono molto sospettosi. CORRELATE: The Penguin episodio 4: recap e spiegazione del finale Chi sono le famiglie criminali Falcone e Maroni ne The ... (Cinefilos.it)