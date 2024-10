Lanazione.it - Marroni, quantità sotto le previsioni: "Ma qualità elevata e domanda alta"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La raccolta è in piena attività, e da alcuni giorni è iniziata anche la commercializzazione del marrone del Mugello IGP. Uno dei prodotti più noti e apprezzati del territorio mugellano – non a caso al momento è l’unico, e da oltre venticinque anni, ad essere stato insignito dell’indicazione geografica protetta –. I castanicoltori sono soddisfatti: "La raccolta – dice Emanuele Piani, presidente del Consorzio Marrone Mugello IGP è iniziata e sta procedendo piuttosto bene: la produzione è di, e magari lenon sono quelle che ci aspettavamo all’inizio, ma è sicuramente un’annata positiva. I, in diverse zone, sono cresciuti meno del previsto, a causa del freddo precoce di settembre".