Maltempo Torino, esonda il Po: Murazzi chiusi al traffico (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre, poco dopo le 16, l'acqua del Po ha iniziato a straripare a Torino, invadendo le banchine dei Murazzi. I locali lungo il fiume erano stati chiusi già dal giorno precedente, seguendo un'ordinanza preventiva del Comune. Nonostante l'esondazione, non si sono registrati gravi danni o incidenti. Verso sera è stata disposta la chiusura cautelativa dei Murazzi sia al traffico veicolare che a quello pedonale, a causa delle previsioni di nuove precipitazioni notturne. Il Piemonte sotto pressione Si teme per la situazione dei fiumi al confine con la Liguria, con il rischio che le nuove piogge peggiorino le condizioni dei terreni già saturi d'acqua. La giornata è stata segnata anche da alcuni episodi critici: una frana ha colpito la SS 229 tra Orta e Pettenasco, nel Novarese, costringendo alla chiusura temporanea della strada.

Chiusura dei Murazzi del Po a Torino per emergenza meteo : misure cautelative in atto - La Protezione Civile di Torino sta monitorando la situazione e offre aggiornamenti regolari sullo stato dell’emergenza. Gli operatori sono attivi sul campo e utilizzano strumenti avanzati per misurare il livello delle acque e prevedere eventuali cambiamenti nel regime idrologico. Il quadro meteorologico previsto suggerisce un’analisi dettagliata delle possibili conseguenze, sia a livello di ... (Gaeta.it)

Maltempo - il Po tracima a Torino e allaga i Murazzi - A Leini è stata chiusa per allagamenti via Caselle Vecchia: i tecnici Smat e del Comune hanno lavorato al posizionamento di griglie al posto dei tombini chiusi per consentire lo smaltimento delle acque. A Valchiusa il sindaco Maurilio Vercellio ha firmato un'ordinanza di chiusura della strada per la località Inverso a causa di uno smottamento che ha provocato il cedimento dell'asfalto. (Quotidiano.net)

Maltempo - il Po esonda e invade i Murazzi a Torino. Allerta rossa in Emilia-Romagna - L’avviso prevede infine, dalle prime ore di domani, venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Puglia e, specie sui settori ionici ed appenninici, su Calabria e Basilicata. Mentre resta arancione sui restanti settori dell’Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia. (Open.online)