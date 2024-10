Kate Middleton non porta più l’anello di fidanzamento: nuove fedine, il loro significato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kate Middleton non porta più l’anello di fidanzamento al dito: cosa è successo. Negli ultimi giorni, l’assenza dell’anello di Kate ha suscitato grande curiosità e speculazioni tra i media e il pubblico. La principessa del Galles, famosa per il suo stile impeccabile e per i simboli di famiglia che indossa, è apparsa in alcune recenti occasioni ufficiali senza il famoso anello con zaffiro e diamanti che il principe William le aveva donato durante il loro fidanzamento nel 2010. >> Kate Middleton, l’indiscrezione sulla salute: “Di nuovo in ospedale”, cosa succede Questo gioiello ha un significato speciale: apparteneva infatti alla principessa Diana, madre di William, ed è diventato un emblema del loro amore e del legame con la storia della famiglia reale britannica. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)nonpiùdial dito: cosa è successo. Negli ultimi giorni, l’assenza deldiha suscitato grande curiosità e speculazioni tra i media e il pubblico. La principessa del Galles, famosa per il suo stile impeccabile e per i simboli di famiglia che indossa, è apparsa in alcune recenti occasioni ufficiali senza il famoso anello con zaffiro e diamanti che il principe William le aveva donato durante ilnel 2010. >>, l’indiscrezione sulla salute: “Di nuovo in ospedale”, cosa succede Questo gioiello ha unspeciale: apparteneva infatti alla principessa Diana, madre di William, ed è diventato un emblema delamore e del legame con la storia della famiglia reale britannica.

