Karsdorp racconta cos’è successo con Mourinho alla Roma | “Mi ha chiamato traditore otto volte”

Rick Karsdorp ha parlato dello scontro con Mourinho quando vestiva ancora la maglia della Roma. L'ex giallorosso, oggi al PSV, spiega: "Mi ha chiamato traditore otto volte".

Ex Roma : parole dure di Karsdorp su Mourinho - Lina Souloukou all'Everton? - Se Mourinho si è scusato? No, non è quel tipo di uomo. ), sono andato a prendere il cappotto velocemente, e da parte di Mourinho c'è stata una tale agitazione. Roma 18 ottobre 2024 - Non sono più dei protagonisti della giallorossa in campo, ma fanno parte della loro storia e anche se verso altri lidi entrambi non hanno superato gli eventi accaduti in giallorosso. (Sport.quotidiano.net)