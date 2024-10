Incendio a San Giovanni: fiamme nel parcheggio multi piano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una bomba a orologeria a rischio Incendio. Un parcheggio multi piano abbandonato divenuto nel corso degli anni una sorta di squat. Un cumulo di rifiuti al coperto nel cuore della città. È il parchegggio multi piano Metronio a San Giovanni. Numerose le segnalazioni al 112 a partire dal tardo Romatoday.it - Incendio a San Giovanni: fiamme nel parcheggio multi piano Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una bomba a orologeria a rischio. Unabbandonato divenuto nel corso degli anni una sorta di squat. Un cumulo di rifiuti al coperto nel cuore della città. È il parchegggioMetronio a San. Numerose le segnalazioni al 112 a partire dal tardo

Roma - incendio Galleria Giovanni XXIII : terminati i primi lavori di riparazione - . Riscontrata l’entità dei danni, è stato pianificato l’intervento di riparazione terminato questa mattina e programmato quello che sarà svolto in orario notturno sugli impianti lievemente danneggiati”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. Non sono stati riscontrati danni di natura strutturale né alcun guasto agli impianti antincendio, di controllo della ... (Ilfaroonline.it)

La Galleria Giovanni XXIII resterà chiusa per interventi tecnici dopo l'incendio di un pulmino - Resta chiusa in direzione Pineta Sacchetti la Galleria Giovanni XXIII, interessata oggi mercoledì 2 ottobre dall'incendio di un pulmino. Incendio Galleria Giovanni XXIII Il rogo del mezzo da 15 posti è avvenuto stamattina intorno alle 8 e ha comportato la chiusura della Galleria Giovanni... (Romatoday.it)

Roma - incendio nella Galleria Giovanni XXIII. Furgone in fiamme - strade chiuse e traffico in tilt - com/dB27i42LW9— Local Team (@localteamit) October 2, 2024 La galleria è stata chiusa temporaneamente per facilitare l’attività di spegnimento del veicolo in fiamme e per garantire la sicurezza della zona. L'articolo Roma, incendio nella Galleria Giovanni XXIII. twitter. Leggi anche: Il caso ultras rischia di far saltare il “patto di non belligeranza” tra le tifoserie di Milan e Inter: ecco ... (Thesocialpost.it)