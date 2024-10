Gaeta.it - Il Tar del Lazio convalida la confisca dell’area delle apparizioni della Madonna di Trevignano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L'areapresuntemariane aRomano, un comune situato vicino a Roma, è ora ufficialmente sotto il controllo del Comune. Il Tribunale Amministrativo Regionale delha respinto il ricorso presentato da Gisella Cardia, la veggente associata alle, riguardante lada parte dell'amministrazione locale. Questo sviluppo aggiunge un capitolo significativo a una vicenda che ha catturato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica per diversi mesi, coinvolgendo la Chiesa e le autorità civili in un contesto di dibattito religioso e legale. La posizioneautorità ecclesiastiche Il contesto ecclesiastico ha giocato un ruolo cruciale in questa situazione.