“Il grande inganno” di Trump: i repubblicani contro l’assalto alla democrazia – Il documentario (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Davvero ho perso contro questo idiota?”. Fine 2020, Casa Bianca. Il presidente in carica, Donald Trump, sta guardando Fox News: è incredulo, attonito. Il riconteggio dei voti delle presidenziali fa sfumare l’ambizione di un suo secondo mandato e sancisce la vittoria del rivale, Joe Biden. Che lui chiama platealmente “idiota”. A sentirlo sono i suoi collaboratori che, quattro anni dopo e a ridosso della sfida Trump-Harris, ricordano quei mesi concitati tra novembre e gennaio, dove il tycoon ha disperatamente cercato di convincere elettori repubblicani e funzionari del suo partito a diffondere la tesi, falsa, delle elezioni truccate. Ilfattoquotidiano.it - “Il grande inganno” di Trump: i repubblicani contro l’assalto alla democrazia – Il documentario Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Davvero ho persoquesto idiota?”. Fine 2020, Casa Bianca. Il presidente in carica, Donald, sta guardando Fox News: è incredulo, attonito. Il riconteggio dei voti delle presidenziali fa sfumare l’ambizione di un suo secondo mandato e sancisce la vittoria del rivale, Joe Biden. Che lui chiama platealmente “idiota”. A sentirlo sono i suoi collaboratori che, quattro anni dopo e a ridosso della sfida-Harris, ricordano quei mesi concitati tra novembre e gennaio, dove il tycoon ha disperatamente cercato di convincere elettorie funzionari del suo partito a diffondere la tesi, falsa, delle elezioni truccate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donal Trump contro Zelensky : “La guerra è persa - non avrebbe dovuto permetterla” - Zelensky ha ricordato che l’Ucraina, nel 1991, rinunciò al proprio arsenale nucleare, ereditato dall’ex Unione Sovietica, in cambio di garanzie di sicurezza offerte da diversi Paesi, compresa la Russia, con il Memorandum di Budapest. Nel dialogo con Trump, Zelensky ha spiegato che l’Ucraina non vuole tornare a possedere armi nucleari, ma cerca un’adesione alla NATO come soluzione per ... (Thesocialpost.it)

Ucraina-Russia - Trump contro Zelensky : “La guerra è persa” - Donald Trump, alla fine, punta il dito contro il presidente ucraino per il conflitto in corso da oltre 960 giorni. . (Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr Zelensky. "Non avrebbe mai dovuto permettere che questa guerra cominciasse. La guerra è persa", le parole del candidato repubblicano alle elezioni […] The post Ucraina-Russia, Trump contro Zelensky: ... (Lidentita.it)

Ucraina-Russia - Trump contro Zelensky : “La guerra è persa” - "Non avrebbe mai dovuto permettere che questa guerra cominciasse. (Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr Zelensky. La guerra è persa", le parole del candidato repubblicano alle elezioni […]. Donald Trump, alla fine, punta il dito contro il presidente ucraino per il conflitto in corso da oltre 960 giorni. (Periodicodaily.com)