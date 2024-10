Ilfattoquotidiano.it - “Ho conosciuto qualche giorno fa Chiara Ferragni in un ristorante, mi sono innamorato all’istante. Non è come in tv”: così Vittorio Feltri

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Guarda, hofa. Ero in un, è venuta a salutarmi”:ospite di Donne sull’Orlo di una crisi di Nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3. Ebbene, cosa ha detto il direttore dell’imprenditrice digitale? Il conduttore gli ha sottoposto una frase dell’influencer: “Io e Fedez mai stati una coppia aperta”. Con queste parole, lei ha voluto mettere in chiaro quanto circolato nei giorni scorsi a proposito del suo matrimonio col rapper, ormai finito. E cosa c’entra? Niente, in effetti. Ma il giornalista ha risposto di avere ha aggiunto: “E’ venuta a ringraziarmi perché io l’ho sempre difesa, l’ho difesa con degli argomenti, naturalmente. E ho trovato che è una donna non bella, è stupenda, mentre invece in televisione mi era sembrata un “cessetto” qualunque.