Foggia: morta la donna ferita da marito a san severo (Di venerdì 18 ottobre 2024) San severo (Foggia), 18 ott. (LaPresse) – È morta la donna di 56 anni, Celeste Rita Palmieri, di San severo (Foggia), che questa mattina era stata ferita da colpi di pistola sparati dal marito Mario Furio, 59, agente della penitenziaria in pensione, dal quale si stava separando, nel parcheggio di un supermercato a San severo. L’uomo, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla donna con braccialetto elettronico, con la stessa arma si è tolto la vita poco dopo nella sua auto. La donna era ricoverata al Policlinico di Foggia. Lapresse.it - Foggia: morta la donna ferita da marito a san severo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) San), 18 ott. (LaPresse) – Èladi 56 anni, Celeste Rita Palmieri, di San), che questa mattina era statada colpi di pistola sparati dalMario Furio, 59, agente della penitenziaria in pensione, dal quale si stava separando, nel parcheggio di un supermercato a San. L’uomo, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento allacon braccialetto elettronico, con la stessa arma si è tolto la vita poco dopo nella sua auto. Laera ricoverata al Policlinico di

