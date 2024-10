F1, le Ferrari volano nelle libere ad Austin: Sainz primo, Leclerc secondo (Di venerdì 18 ottobre 2024) libere stellari per le Rosse ad Austin, con lo spagnolo che riesce ad avere la meglio nel monegasco nell'unica sessione di prove. Alle loro spalle Verstappen e Norris: alle 23.30 le qualifiche della sprint race Ilgiornale.it - F1, le Ferrari volano nelle libere ad Austin: Sainz primo, Leclerc secondo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)stellari per le Rosse ad, con lo spagnolo che riesce ad avere la meglio nel monegasco nell'unica sessione di prove. Alle loro spalle Verstappen e Norris: alle 23.30 le qualifiche della sprint race

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - la Ferrari fa sognare ad Austin! Sainz in testa nelle prove libere davanti a Leclerc - Super Ferrari nelle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin! Nell’unica sessione a disposizione dei piloti è doppietta Ferrari con la prima posizione di Carlos Sainz in 1’33?602 davanti di 21 millesimi nei confronti di Charles Leclerc. La Rossa è apparsa brillante anche con gomma hard nella simulazione del passo gara. (Oasport.it)

F1 GP Stati Uniti Austin 2024 - risultati e classifica prove libere : doppietta Ferrari - Piastri (McLaren) L. I primi minuti hanno visto una Mercedes in difficoltà , con entrambi i piloti in testacoda. Stroll (Aston Martin) S. Ocon (Alpine) V. Bottas (Stake) F. Perez (Red Bull) E. Hulkenberg (Haas) P. Norris (McLaren) O. . I piloti e i team affrontano l’unica sessione di prove libere della durata di sessanta minuti, prima di tuffarsi nell’impegnativo format sprint. (Sportface.it)

Carlos Sainz chiarisce : “Austin sarà un test probante per la Ferrari” - La Rossa dovrebbe presentarsi con un’ala anteriore rinnovata per risolvere le problematiche citate, ma bisognerà tenere conto anche del format del week end, che prevede il ritorno della Sprint Race e un solo turno di prove libere per mettere a punto la macchina. Test di verifica in vista di Austin. (Oasport.it)