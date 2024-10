Gaeta.it - Disuguaglianze sanitarie in Italia: la denuncia di Giorgio Parisi al convegno Ail di Roma

L'argomento dellein ambito sanitario è fonte di crescente preoccupazione in, dove la disparità socio-economica si riflette in modo diretto sulla salute della popolazione. Durante un recenteorganizzato adall'Ail – Associazionena contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, il premio Nobel per la Fisica nel 2021,, ha sollevato questioni cruciali riguardanti l'organizzazione del sistema sanitario nazionale e i ravenuti necessari cambiamenti per garantire un'uguaglianza reale nelle cure. L'importanza dell'articolo 32 della Costituzione L'Articolo 32 della Costituzionena rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela della salute e dell'uguaglianza di accesso alle cure. Tuttavia, la realtà mostra un gap significativo tra diverse aree del paese, specialmente tra Nord e Sud.