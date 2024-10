Coppa Italia e Frecciarossa, partnership rinnovata fino al 2027: i dettagli dell’accordo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rinnovato l’accordo tra Coppa Italia e Frecciarossa, con nuovi accordi presi dalla Lega Serie A fino al 2027 con cifre in aumento rispetto al passato. Il contratto è stato rinnovato sulla base di 6 milioni di euro a stagione, di cui 5,5 milioni da distribuire ai club come cosiddetti NAV (diritti non audiovisivi) e 500mila euro per la Lega, rispetto ai 5 milioni di euro a stagione (di cui 4,5 milioni come NAV e 500mila euro per la Lega) del triennio precedente. La Coppa Italia avrà ancora come Title Sponsor il treno Alta Velocità di TrenItalia (Gruppo FS), brand simbolo di Italianità, di sviluppo tecnologico e di alta velocità, che si conferma inoltre Travel Partner di Lega Serie A. Calcioweb.eu - Coppa Italia e Frecciarossa, partnership rinnovata fino al 2027: i dettagli dell’accordo Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rinnovato l’accordo tra, con nuovi accordi presi dalla Lega Serie Aalcon cifre in aumento rispetto al passato. Il contratto è stato rinnovato sulla base di 6 milioni di euro a stagione, di cui 5,5 milioni da distribuire ai club come cosiddetti NAV (diritti non audiovisivi) e 500mila euro per la Lega, rispetto ai 5 milioni di euro a stagione (di cui 4,5 milioni come NAV e 500mila euro per la Lega) del triennio precedente. Laavrà ancora come Title Sponsor il treno Alta Velocità di Tren(Gruppo FS), brand simbolo dinità, di sviluppo tecnologico e di alta velocità, che si conferma inoltre Travel Partner di Lega Serie A.

