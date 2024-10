Gamberorosso.it - Chi è davvero Matty Matheson, il tuttofare di The Bear che con la sua cucina ha conquistato il Nord America

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella serie The, il 42enneinterpreta Neil Fak, un goffoe improvvisato cameriere. Eppure è l'unico membro del cast di attori che interpretano chef ad esserlo veramente. Con una carriera ventennale e una decina di ristoranti di successo, è un personaggio nuovo nel panoramano, che incarna la cultura e lo spirito punk in. Anarchico e burlone, sta portando una ventata di novità al mondo della ristorazione. È in uscita il suo terzo libro di ricette. Chi èIn The, lo chef canadese interpreta un tatuatissimo combinaguai tenero e dagli occhi buoni. Nelle puntate il suo personaggio non mette piede inse non per cercare di aggiustare (spesso senza riuscirci) qualcosa di rotto.