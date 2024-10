Puntomagazine.it - Benevento: A partire dalla mezzanotte previsti temporali, l’avviso del sindaco Mastella

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le direttive delClementeper prestare sicurezza in strada e nei luoghi all’aperto in cui si è più esposti a pericoli, 19 ottobre 2024 – In ragione dell’allerta meteo diramataProtezione Civile regionale, adalle ore 00:00 e per le 24 ore successive di domani sabato 19 ottobre, salvo ulteriori valutazioni, ilClementeha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità”.