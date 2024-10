Sport.quotidiano.net - Arti marziali. Un’ottima prestazione di Serrao al campionato europeo di karate in Polonia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Giacomo Feliceha portato ildel "Tempio Massimo" sino inpartecipando con soddisfazione al 14°WUKF (World Union ofFederation) che si è svolto a Varsavia presso lo Sports Hall Znicz. Ilka massese ha ottenuto un grande successo tra le cinture nere della categoria Cadetti (16-17 anni) nella specialità kata (forma) e si è cimentato anche in altre specialità portando a casaottava posizione nella categoria di stile e una semifinale nella categoria Open All Style. La trasferta in terra polacca è stata molto impegnativa ma gratificante per il campioncino apuano che recentemente aveva fatto incetta di riconoscimenti: alla premiazione dello Sportivo dell’Anno dall’Unione Veterani dello Sport di Massa tenutasi nella sala consiliare del comune ed al premio allo sport San Pio X.