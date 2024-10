Apre a Lazzate il nuovo Amt con i medici di base anche per Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal giorno 21 ottobre sarà attivo a Lazzate il nuovo Ambulatorio medico temporaneo che potrà fornire il servizio di assistenza a tutti i pazienti di Lazzate e degli altri comuni dell’ambito (Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto, dove per altro è già attivo da mesi un altro Amt), rimasti senza medico di medicina generale. nuovo Amt Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal giorno 21 ottobre sarà attivo ailAmbulatorio medico temporaneo che potrà fornire il servizio di assistenza a tutti i pazienti die degli altri comuni dell’ambito (, dove per altro è già attivo da mesi un altro Amt), rimasti senza medico dina generale.Amt

