Allerta rossa in Emilia Romagna | le previsioni meteo delle prossime ore

Bologna, 18 ottobre 2024 – Dopo la notte impegnativa sull'Appennino bolognese, dove ci sono stati diversi problemi come allagamenti, frane e strade chiuse, continua a piovere su tutta la regione. E sarà così almeno fino a domenica. Il servizio meteo Arpae ha emanato un'Allerta rossa per criticità idraulica, che si estende dalla pianura reggiana a Rimini, dalla mezzanotte di sabato 19 ottobre. Ciò significa che i fiumi del territorio saranno osservati speciali: il superamento dei livelli idrometrici critici infatti possono essere associati a danni sul territorio.

