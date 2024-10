Allerta Maltempo: Scuole Chiuse e Operazioni di Evacuazione nella Provincia di Ravenna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le autorità della Provincia di Ravenna, in seguito a un’Allerta rossa per Maltempo, hanno deciso per la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado. L’Università e altri luoghi di aggregazione pubblica saranno anch’essi chiusi per la giornata di domani. La decisione è stata annunciata dal centro di coordinamento soccorsi durante una riunione convocata nel pomeriggio dal prefetto Castrese De Rosa. Questa misura precauzionale si rende necessaria in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse. Chiusura delle Scuole e divieto di permanenza nelle aree pubbliche Il provvedimento di chiusura delle Scuole interessa sia le istituzioni scolastiche pubbliche che private e rappresenta una risposta diretta alle condizioni meteorologiche previste per le prossime ore. Gaeta.it - Allerta Maltempo: Scuole Chiuse e Operazioni di Evacuazione nella Provincia di Ravenna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le autorità delladi, in seguito a un’rossa per, hanno deciso per la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado. L’Università e altri luoghi di aggregazione pubblica saranno anch’essi chiusi per la giornata di domani. La decisione è stata annunciata dal centro di coordinamento soccorsi durante una riunione convocata nel pomeriggio dal prefetto Castrese De Rosa. Questa misura precauzionale si rende necessaria in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse. Chiusura dellee divieto di permanenza nelle aree pubbliche Il provvedimento di chiusura delleinteressa sia le istituzioni scolastiche pubbliche che private e rappresenta una risposta diretta alle condizioni meteorologiche previste per le prossime ore.

