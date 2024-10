Vincita shock ad affari tuoi: Louis porta a casa 200 mila euro dopo rifiuto di 50 mila (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il quiz show “affari tuoi” continua a regalare emozioni e vincite incredibili. In una recente puntata, andata in onda il 17 ottobre 2024, il giovane Louis, originario della Valle d’Aosta, ha dimostrato audacia e determinazione rifiutando un’offerta di 50 mila euro per puntare su un premio più alto. La sua scelta si è rivelata vincente, portando a casa 200 mila euro in gettoni d’oro. Scopriamo cosa è accaduto durante questa entusiasmante puntata. La vittoria di Louis: eventi chiave della puntata La serata si è aperta con la presentazione di Louis, un concorrente che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Sostenuto da Andrè, uno dei suoi due fratelli gemelli, il giovane si è trovato a gestire una situazione di alta suspense. Gaeta.it - Vincita shock ad affari tuoi: Louis porta a casa 200 mila euro dopo rifiuto di 50 mila Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il quiz show “” continua a regalare emozioni e vincite incredibili. In una recente puntata, andata in onda il 17 ottobre 2024, il giovane, originario della Valle d’Aosta, ha dimostrato audacia e determinazione rifiutando un’offerta di 50per puntare su un premio più alto. La sua scelta si è rivelata vincente,ndo a200in gettoni d’oro. Scopriamo cosa è accaduto durante questa entusiasmante puntata. La vittoria di: eventi chiave della puntata La serata si è aperta con la presentazione di, un concorrente che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Sostenuto da Andrè, uno dei suoi due fratelli gemelli, il giovane si è trovato a gestire una situazione di alta suspense.

