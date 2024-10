Gaeta.it - Scoperte Archeologiche nel Mercato Tardoantico di Aquileia: Nuovi Risultati dalle Indagini

Nell'ambito delle ricerchecondotte in Italia, recentineldihanno offertospunti sul passato della città. Questo importante sito storico ha fatto parlare di sé grazie a una campagna di scavi condotta dall'Università di Verona, in collaborazione con enti locali e nazionali. Lehanno svelato una stratificazione complessa del terreno, risalente fino al I secolo d.C., rivelando dettagli significativi riguardo il commercio e le strutture dell'epoca. Evoluzione della ricerca archeologica ad, un tempo uno dei principali centri commerciali dell'Impero Romano, ha visto un rinnovato interesse per le sue radici storiche grazie alle recenti ricerche condotte dal Dipartimento di Culture e Civiltà dell'Università di Verona.