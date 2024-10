Reazione a Catena, pronto un nuovo conduttore dopo il flop di Pino Insegno? Spunta il nome (Di giovedì 17 ottobre 2024) E’ tempo di bilanci alla Rai dopo l’ultima stagione di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno. I risultati sono stati complessivamente buoni, ma c’è stato un netto calo rispetto allo scorso anno quando il game show era presentato da Marco Liorni. A tal proposito gli esperti parlano dell’ennesimo flop per il conduttore romano, il quale potrebbe lasciare il posto ad un altro collega dell’emittente. In queste ore si fanno diversi nomi, tra tutti Alberto Matano e Massimiliano Ossini. Reazione a Catena: edizione in calo con Pino Insegno Non ci sono dubbi che Reazione a Catena sia diventato un grande classico dei canali Rai da ormai diversi anni. Gli ascolti sono sempre piuttosto alti e sono cresciuti di anno in anno. Questo però fino all’arrivo di Pino Insegno a quanto pare, visto che a partire da questa stagione c’è stato un forte calo. Anticipazionitv.it - Reazione a Catena, pronto un nuovo conduttore dopo il flop di Pino Insegno? Spunta il nome Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) E’ tempo di bilanci alla Rail’ultima stagione dicondotta da. I risultati sono stati complessivamente buoni, ma c’è stato un netto calo rispetto allo scorso anno quando il game show era presentato da Marco Liorni. A tal proposito gli esperti parlano dell’ennesimoper ilromano, il quale potrebbe lasciare il posto ad un altro collega dell’emittente. In queste ore si fanno diversi nomi, tra tutti Alberto Matano e Massimiliano Ossini.: edizione in calo conNon ci sono dubbi chesia diventato un grande classico dei canali Rai da ormai diversi anni. Gli ascolti sono sempre piuttosto alti e sono cresciuti di anno in anno. Questo però fino all’arrivo dia quanto pare, visto che a partire da questa stagione c’è stato un forte calo.

