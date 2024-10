Priori: in sala c'è il film su Berlinguer? Eccitazione totale dei compagni (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sinistra perde le elezioni, esce dalla porta ma riesce sempre a rientrare da qualche finestra illustre. Una di queste è certamente la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 19esima edizione e inaugurata ieri con la proiezione del nuovo film del regista Andrea Segre, Berlinguer. La grande ambizione. Praticamente una chiamata a raccolta per il popolo della sinistra che, per la via breve e immaginifica offerta dalla riduzione cinematografica, prova a ritrovare l'unità e l'identità perduta. Lo sa bene la segretaria dem, Elly Schlein, assente alla prima di ieri per impegni a Bruxelles ma comunque attentissima all'evento, salutato con la solennità che si deve a un appuntamento di chiara portata politica legato al ricordo «di una figura straordinaria alla quale siamo molto legati». Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sinistra perde le elezioni, esce dalla porta ma riesce sempre a rientrare da qualche finestra illustre. Una di queste è certamente la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 19esima edizione e inaugurata ieri con la proiezione del nuovodel regista Andrea Segre,. La grande ambizione. Praticamente una chiamata a raccolta per il popolo della sinistra che, per la via breve e immaginifica offerta dalla riduzione cinematografica, prova a ritrovare l'unità e l'identità perduta. Lo sa bene la segretaria dem, Elly Schlein, assente alla prima di ieri per impegni a Bruxelles ma comunque attentissima all'evento, salutato con la solennità che si deve a un appuntamento di chiara portata politica legato al ricordo «di una figura straordinaria alla quale siamo molto legati».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Teatro Tor Bella Monaca Io + Me finché ragione non ci separi - Il 18 e il 19 ottobre è in scena al Teatro Tor Bella Monaca Io + Me finché ragione non ci separi. Il testo, che vede la partecipazione in voce di Sebastiano Somma, è scritto, diretto e interpretato da ... (radiowebitalia.it)

James Bond in alto mare. Il futuro (non) può attendere - Dopo No Time To Die, c'è ancora piena incertezza sul futuro di 007: non si sa da quale regista e da quale interprete ripartire, e quale storia raccontare. (movieplayer.it)

Barbora Bobulova, dalla Slovacchia al successo in Italia: «Da straniera non volevano nemmeno affittarmi casa, ora recito in siciliano» - È in Italia da quasi trent'anni, ha lavorato con registi come Bellocchio, Moretti, Genovese e Vanzina (nel 2005 ha anche vinto il David di Donatello come miglior attrice protagonista ... (ilmessaggero.it)