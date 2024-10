Gaeta.it - Manovra Robin Hood: Misure Fiscali per Sostenere Lavoratori e Famiglie in Italia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il governono ha recentemente reso nota la "", un pacchetto diconcepito per supportare la classe lavoratrice e le, mentre chiede un sacrificio ai settori più fortunati della società. Questa, che include diverse agevolazioni e una gestione prudente delle risorse, mira a costruire una rete di sicurezza economica in un periodo di incertezze. Taglie incentivi perTra le principali novità presentate dal governo, spiccano il taglio delle tasse per i redditi medio-bassi e vari incentivi mirati a favorire le aree svantaggiate. Talicomprendono sconti per lenumerose, il bonus bebè e l'assistenza per lein difficoltà economica. L'esecutivo ha destinato circa 3,5 miliardi di euro, provenienti da banche e assicurazioni, per ampliare queste agevolazioni.