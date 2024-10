LIVE – Sinner-Djokovic 6-2 6-70 semifinale Six Kings Slam 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Djokovic 6-2 6-7(0), semifinale Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Djokovic, incontro valevole per la semifinale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Pochi giorni dopo la finale di Shanghai, vinta da Jannik in due set, i due giocatori si ritrovano in Medio Oriente. Il tennista azzurro ha dimostrato già nel match contro Medvedev che non ha intenzione di considerare questo torneo come una semplice esibizione. Lo stesso varrà per Djokovic, che non solo non vuole perdere ma non vuole perdere per la quarta volta consecutiva contro Sinner. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati alle 18.30 ore italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel Six, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Pochi giorni dopo la finale di Shanghai, vinta da Jannik in due set, i due giocatori si ritrovano in Medio Oriente. Il tennista azzurro ha dimostrato già nel match contro Medvedev che non ha intenzione di considerare questo torneo come una semplice esibizione. Lo stesso varrà per, che non solo non vuole perdere ma non vuole perdere per la quarta volta consecutiva contro. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati alle 18.30 ore italiane.

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo porta il match al set decisivo - 30-30 Servizio vincente del balcanico. 0-15 Altro errore gratuito con il dritto dell’altoatesino. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con l’azzurro al servizio. 15-0 Prima vincente di Djokovic. 0-15 Risposta vincente con il dritto in diagonale violentissima dell’azzurro. E’ lunga la risposta di dritto di Jannik, che torna ora alla battuta. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-5 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo serve per restare nel match - 18:25 Ancora qualche minuto di attesa prima dello spettacolo di luci che anticipa l’ingresso in campo dei due giocatori. Termina qui il primo parziale. 3-3 Game Djokovic. 30-40 Arriva il primo ACE di Djokovic. 15-40 Scappa via la risposta di rovescio di Jannik. Altro errore di dritto da parte di Jannik, che torna ora alla battuta. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 6-2 5-4, semifinale Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA 30 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic!