"In Italia la pena di morte non esiste!": fango su Toti, Parenzo zittisce Barbacetto | Video (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chiamatelo “l'indignato speciale” del Fatto quotidiano. A Gianni Barbacetto, manettaro Doc, il ruolo calza a pennello. Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, in collegamento dal suo studio, attende, interviene, ascolta e poi, all'improvviso, riprende la parola e rovina la festa. «Devo confessare che è da un'ora che sono molto imbarazzato, siamo qui a parlare e sono molto imbarazzato a sentirmi fare la morale su tutte le questioni da uno che ha appena patteggiato una pena da 2 anni e un mese per corruzione». Il giornalista si riferisce a Giovanni Toti, ex governatore della Liguria in studio costretto alle dimissioni per l'inchiesta ai suoi danni scoppiata a maggio e conclusa, appunto, con il patteggiamento dopo due mesi di domiciliari. «La pena di morte non esiste», allarga le braccia Parenzo, costernato. Liberoquotidiano.it - "In Italia la pena di morte non esiste!": fango su Toti, Parenzo zittisce Barbacetto | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chiamatelo “l'indignato speciale” del Fatto quotidiano. A Gianni, manettaro Doc, il ruolo calza a pennello. Ospite di Davida L'aria che tira, su La7, in collegamento dal suo studio, attende, interviene, ascolta e poi, all'improvviso, riprende la parola e rovina la festa. «Devo confessare che è da un'ora che sono molto imbarazzato, siamo qui a parlare e sono molto imbarazzato a sentirmi fare la morale su tutte le questioni da uno che ha appatteggiato unada 2 anni e un mese per corruzione». Il giornalista si riferisce a Giovanni, ex governatore della Liguria in studio costretto alle dimissioni per l'inchiesta ai suoi danni scoppiata a maggio e conclusa, appunto, con il patteggiamento dopo due mesi di domiciliari. «Ladinon», allarga le braccia, costernato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Regionali, il verdetto dei social: chi guadagna più follower in Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Si avvicinano tre importanti appuntamenti con le elezioni Regionali: prima si vota in Liguria (domenica 27 e lunedì 28 ottobre), poi in Umbria ... (iltempo.it)

L'aria che tira, c'e Toti e Barbacetto si alza se ne va. Impallinato da Parenzo: "Pena di morte..." - Gianni Barbacetto si scaglia in diretta contro Giovanni Toti e poi lascia David Parenzo e gli altri ospiti di stucco. È ... (iltempo.it)

PD e M5S non votano per la Consulta, Tommaso Cerno Show: "Il Parlamento italiano non conta più un cazzo e vive di queste cose!" - Tommaso Cerno (Direttore de Il Tempo): "I parlamentari non contano più niente. Dà fuori le chat quel parlamentare che non conta nulla, che non esiste, che vede il mondo andare avanti e quindi si sente ... (la7.it)